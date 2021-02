Vaccini in Penisola sorrentina: punti e modalità. Le indicazioni di Vincenzo Iaccarino

Vaccinazione in Penisola sorrentina. Mercoledì 3 marzo si parte dalle ore 9 con la Vaccinazione Anticovid-19 degli ultraottantenni in Penisola Sorrentina. Come ha segnalato il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino sono stati individuati dall’Asl come punti vaccinali:

1) L’ospedale di Vico Equense

2) Villa Cerulli a Massalubrense

3)Villa Fondi a Piano di Sorrento ( per la popolazione da Meta a Sorrento)

Grande sinergia da parte dei Sindaci della Penisola Sorrentina Giuseppe Tito, Piergiorgio Sagristani, Massimo Coppola, Vincenzo Iaccarino, Lorenzo Balducelli e Andrea Buonocore con la Direzione Strategica dellAslNa3sud e la direttrice del distretto 59 Grace Formisano.

“Un plauso ai nostri medici di medicina generale per la loro indispensabile collaborazione il cui referente è il dott Rino Abagnale, le Polizie Municipali e le Protezioni Civili saranno impegnate per l’ordine e la sicurezza. Ricordiamo che si può richiedere la vaccinazione collegandosi al sito web https://adesionevaccinazioni.soresa.it/. Per chi avesse richiesto la vaccinazione anticovid per ultraottantenni sulla piattaforma Sinfonia nei primi giorni e non hanno potuto indicare il campo non deambulante poiché non presente, dovrà richiedere la vaccinazione a domicilio inviando una mail a hd_ecovid@soresa.it indicando il codice fiscale dell’anziano e specificando che non è deambulante”, ha scritto ancora Iaccarino.