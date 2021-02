Vaccini agli over 80: l’Asl Salerno comunica che si inizia il 13 febbraio

L’ASL Salerno comunica che sabato 13 febbraio 2021 inizierà la campagna per la somministrazione del vaccino anti-Covid dedicata agli ultraottantenni.

Il piano delle vaccinazione over 80 interesserà oltre 27 mila cittadini residenti in provincia di Salerno, e vedrà impegnate in sinergia l’ASL Salerno e l’A.O.U. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.