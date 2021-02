Vaccini a domicilio: attenti alle truffe! L’Asl Salerno invita alla massima cautela.

L’Asl Salerno informa che la chiamata a domicilio è prevista solo per i soggetti non deambulanti e che tale modalità non è ancora attiva.

L’ ASL Salerno, in riferimento alle segnalazioni di tentativi di truffa, attraverso telefonate che preannunciano la visita di presunti medici presso il domicilio dell’assistito per la vaccinazione domiciliare, comunica quanto segue:

la gestione delle prenotazioni e delle sedute vaccinali avviene attraverso la piattaforma regionale “Sinfonia”, che prevede un sistema di invio automatico tramite mail o sms della data di prenotazione ai contatti inseriti in piattaforma dagli utenti stessi.

La chiamata telefonica è prevista unicamente in caso di soggetti “over 80” non deambulanti, per consentire la vaccinazione a domicilio.

Al momento tale modalità non è stata ancora avviata, e quindi nessun ufficio dell’Azienda sta effettuando telefonate in tal senso.

Eventuali modifiche saranno ufficialmente comunicate dall’Azienda.

Si invita, pertanto, la popolazione alla massima cautela.