Vaccini a Capri, già individuate le possibili sedi. Tutti i dettagli in un articolo di Marco Milano pubblicato sull’edizione odierna di Metropolis. Parte sull’isola azzurra la campagna vaccinale “made in Capri”. Un incontro sulla terra dei Faraglioni tra il direttore generale dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, le autorità sanitarie isolane e le amministrazioni comunali di Capri ed Anacapri, infatti, ha dato il via alla campagna vaccinale sull’isola. Un risultato importante, che nella prima fase riguarderà capresi ed anacapresi over ottanta, che verranno registrati prima sull’apposita piattaforma digitale e poi sottoposti alla preziosa vaccinazione. Sono stati anche effettuati dei sopralluoghi per individuare i siti isolani dove portare avanti il primo step della campagna vaccinale ed al momento sono stati individuati la Sala Multimediale “Mario Cacace” di Anacapri ed il Centro Congressi di Capri.

All’incontro di ieri insieme al manager dell’Asl Na 1 Ciro Verdoliva erano presenti i sindaci di Capri ed Anacapri, Marino Lembo ed Alessandro Scoppa, il vicesindaco di Anacapri Franco Cerrotta, il consigliere delegato alla sanità del comune di Capri, Bruno D’Orazi, gli assessori delle due giunte comunali e le autorità sanitarie dell’ospedale “Capilupi”. La somministrazione inizierà a partire da sabato 13 e domenica 14 prossimi e gli isolani interessati dopo la registrazione, riceveranno una comunicazione via messaggio al numero di cellulare indicato (personale o di un parente) con il giorno e l’orario della convocazione. Per coloro i quali non dovessero essere in grado di recarsi al centro indicato sarà anche organizzata una vaccinazione a domicilio.

Gli over ottanta residenti sull’isola, dunque, potranno essere vaccinati senza essere obbligati al trasferimento in terraferma e, come auspicato da più parti la somministrazione del prezioso siero direttamente sui territori, ridurrebbe di gran lunga i tempi arrivando con maggiore rapidità al tanto atteso obiettivo dell’immunità.