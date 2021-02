Uno straordinario Spezia affossa la capolista Milan. Gli uomini di mister Italiano danno un’ennesima dimostrazione in campo di essere in un ottimo momento di forma fisica e mentale. Al termine del match il tecnico del team bianconero ligure commenta la vittoria: “La più bella della mia carriera, anche per il fatto di aver affrontato la prima della classe, una squadra stratosferica come il Milan, aver fatto questa prestazione, aver visto i ragazzi giocare con quest’intensità. Per noi è una grande soddisfazione”. Vincere in diversi modi: “È un dato importante, significa che tutti vogliono essere decisivi e trascinare. Questa vittoria ci dà grandissimo morale: fare una prestazione del genere contro il Milan per noi è importante. Il nostro obiettivo sapete qual è, dobbiamo mettere in cascina questi tre punti e continuare con questo spirito”. Di tutt’altro umore, invece, è mister Pioli che vede ora il suo Milan a soli due punti sopra l’Inter che domani affronterà la Lazio: “Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente. Questa è la nostra prima sconfitta meritata. Troppa poca intensità, troppa poca qualità. Una brutta serata ma sapremo rialzarci. Ripartiremo come abbiamo sempre fatto. Oggi è mancata cattiveria? “Sì, non siamo una squadra capace di vincere partite sporche. Abbiamo sempre cercato di puntare sul ritmo e sulla qualità, oggi non ci siamo riusciti e siamo stati poco determinati. Non hanno funzionato le mie scelte e non ha funzionato la prestazione dei giocatori, la classica giornata storta. Non siamo questi qua, dobbiamo ripartire”.