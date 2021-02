Un progetto per il verde pubblico di Erchie

Un visitatore che arriva per la prima volta a Erchie è colpito dal verde intenso della vegetazione sui pendii della stretta vallata e dai due splendidi esemplari di Pino marittimo che giganteggiano al centro del paese. Qualche albero di ficus, arbusti mediterranei e rampicanti infestanti hanno preso possesso dei terreni incolti. L’amministrazione comunale in maniera episodica ha provveduto negli anni a mettere a dimora qualche albero e a sistemare lungo le stradine delle fioriere di plastica.

Questo è il verde pubblico che c’è oggi a Erchie.

La neonata Associazione “Uniti per Erchie”, la cui missione è di preservare il paesaggio del borgo, di migliorare la qualità di vita degli abitanti e di perfezionare la qualità dell’offerta turistica, non poteva rimanere indifferente a questa situazione di incuria ed è ha sviluppato in proprio un piano per il verde pubblico da presentare agli organi competenti.

Nello studio il paese di Erchie è stato diviso in zone coerenti e per ciascuna di esse è stato rilevato lo status attuale del verde pubblico e coerentemente sono state elaborate proposte per lo sviluppo di spazi verdi corredate di mappatura delle zone, fotografie della situazione in atto ed elaborati grafici delle proposte. Sono stati prodotti anche tre video per meglio illustrare il progetto complessivo.

Clicca per vedere i video: Percorso 1 Percorso 2 Percorso 3

Il criterio adottato dall’Associazione è stato quello della riqualificazione di aree del paese abbondonate alla mercé di erbacce e piante infestanti. Le specie arboree proposte sono quelle che crescono spontaneamente in costiera senza cure particolari oltre a vari tipi di Palme e Piante Grasse. Le piante e gli arbusti proposti per la riqualificazione delle aree sono stati scelti con il criterio del minimo costo manutentivo.

Lo studio dell’Associazione è stato inviato con spirito di fattiva collaborazione al Sindaco di Maiori Antonio Capone ed al Consigliere comunale con delega per Erchie Cristiano Cremone.

Siccome la realizzazione dello studio non avrebbe un costo economico eccessivo si spera che, anche se solo in parte, il progetto possa essere adottato dalle competenti autorità e realizzato in tempi brevi.