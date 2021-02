Massa Lubrense. Un infopoint a Torca per i turisti diretti a Crapolla. 100.000 euro di finanziamento dai Fondi europei e dalla Regione Campania. L’ufficialità è arrivata in queste ore dal GAL Terra Protetta che ha emesso il decreto di finanziamento dell’opera. La notizia è stata accolta con molta soddisfazione dall’Amministrazione Comunale guidata da Lorenzo Balducelli che dopo avere redatto il progetto lo aveva candidato ad un bando del Gruppo di Azione Locale presieduto da Giuseppe Guida.

Il progetto è stato elaborato dal settore tecnico del Comune di Massa Lubrense con l’ingegnere Antonio Provvisiero. “Sono grato al GAL presieduto da Giuseppe Guida –dichiara il sindaco Lorenzo Balducelli- che ci ha offerto la possibilità di finanziare quest’opera strategica dal punto di vista turistico. Il mio grazie si estende anche alla nostra struttura tecnica che ha elaborato il progetto e che ha seguito tutto l’iter con molta professionalità”.

Entusiasta l’assessore al turismo Giovanna Staiano che ha evidenziato il grande lavoro di preparazione svolto per candidare un progetto ambizioso e strategico: “Si tratta di un infopoint che sarà installato nelle adiacenze della Piazza San Tommaso, sarà dotato di bagni pubblici e sarà al servizio dei tanti turisti che si recano a Torca dove insistono molte attività di b&b e case vacanze. La piazza di Torca è il punto di partenza di tante escursioni, molte si recano a Crapolla per ammirare i resti dell’antica abbazia ed il meraviglioso fiordo, tante altre sono straordinarie passeggiate che si affacciano sul golfo di Salerno e sugli isolotti dei Galli. Un punto strategico del territorio che avrà un adeguato servizio informazioni e che fornirà servizi di base per i turisti che desiderano conoscere le bellezze di Massa Lubrense e che vanno accompagnati con adeguate e dettagliate informazioni”.