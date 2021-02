Un dolore immenso: è volato in cielo il nostro Vicepresidente Vicario Amatino Massimo Grisi

Il Presidente del C.R. Campania Carmine Zigarelli, il Consiglio direttivo, il Segratario, i dipendenti e i collaboratori tutti, i Delegati Provinciali e Zonali e i componenti delle delegazioni sono addolorati per la dipartita del Vicepresidente Vicario Massimo Grisi e esprimono sentite condoglianze alla famiglia. Il Presidente Zigarelli: “Perdiamo una persona speciale, un vero amico, un dirigente appassionato e innamorato del calcio, che con la sua vita ben ha saputo rappresentare i valori sportivi. Oggi è un giorno di lutto per tutto il calcio dilettantistico e giovanile campano. Siamo affranti per la scomparsa del nostro Vicepresidente Vicario e siamo vicini ai suoi cari, a cui esprimiamo il nostro più sincero cordoglio”. R.I.P. Massimo e da lassù proteggi tutti noi.