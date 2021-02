Un “Canto d’amore” per chi soffre della Tourette

“Canto” è il nuovo singolo della cantautrice Veronica Kirchmajer, struggente, delicato si avvicina in punta di piedi a chi soffre di quella Sindrome che prende il nome dal famoso neurologo francese Georges Gilles de la Tourette che per primo ne approfondì la conoscenza. La Tourette è infatti un disturbo neurologico che esordisce nell’infanzia e che causa tic motori e fonici multipli e involontari. Vi è mai capitato di incontrare una persona che all’improvviso ha scatti delle braccia, compie piroette, lancia oggetti ed inizia a dire parole volgari senza alcuna ragione? Ecco, si è di fronte ad un “tourettico”, ossia un soggetto affetto dalla Sindrome di Tourette. Oliver Sacks ne “Un antropologo su Marte” descrive così la Sindrome di Tourette e aggiunge che è stata osservata in tutte le culture e gli strati sociali. Addirittura, quasi 2000 anni fa Areteo di Cappadocia, parlava in alcuni suoi scritti di soggetti “in preda a contrazioni, smorfie, o che bestemmiavano involontariamente”. Lodevole dunque è l’iniziativa di Veronica Kirchmajer che con la sua arte ha dedicato la giusta attenzione a questo disturbo che causa dolore alla persona che ne soffre e a chi gli è vicino. “Questa canzone è nata per amicizia e per affetto nei confronti di una cara amica e di una bambina speciale di nome Amelie, racconta la stessa Veronica Kirchmajer, un giorno, quasi per scherzo, questa mia amica mi ha chiesto di provare a scrivere una canzone sulla Tourette e sui bambini con questa sindrome e così ho deciso di mettermi alla prova. Ho sempre avuto una grande passione per i bambini e l’idea di poter parlare di loro con una canzone mi ha reso a dir poco felice! Quando gliel’ho fatta ascoltare, si è messa a piangere. Il ricordo di quell’emozione mi spinge a voler parlare di questa canzone e del messaggio di amore, di comprensione e di sostegno che volevo esprimere con quelle parole”. Al contrario di quanto accade ne “Il Giardiniere galante” di Florent Carton detto Dancourt non siamo qui a prenderci gioco del “tourettico” come si faceva a fine Seicento nella società parigina perché non si intuiva il dolore che c’era dietro quegli strani, assurdi e improvvisi tic, ma alle porte del Secondo Millennio, della sofferenza vogliamo avere rispetto e chiedere che ne abbiamo tutti combattendo ignoranza e egoismo, anche una canzone pop può dare un grande contributo di sensibilizzazione su argomenti così delicati. Veronica Kirchmajer è una cantautrice romana che si è avvicinata alla musica giovanissima grazie alla madre Elena Romano, autrice che vanta collaborazioni con Franco Califano, Paolo Limiti, Edoardo Vianello e Renato Zero sotto l’etichetta “Apollo Records”. Nel 2018 l’artista ha vinto il concorso “Sanremocantanapoli” con il brano “Regina Pe Nu Juorno”, scritto da Fabrizio Berlincioni. L’anno seguente pubblica i singoli “Playing with the clouds”, che vede la collaborazione dello scrittore, critico musicale e giornalista della Rai Dario Salvatori e l’arrangiamento del maestro Gerardo Di Lella, e “Don’t Judge Me”. È stata giudice per tre edizioni del programma televisivo “All Together Now” di Canale 5 in cui, lo scorso luglio, ha presentato dal vivo il nuovo brano “Canto” in collaborazione con il rapper Space One. È attualmente impegnata con il suo Veronica Kirchmajer Acoustic Duo che l’ha già vista esibirsi nei più importanti club della Capitale.

a cura di Luigi De Rosa