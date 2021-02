Un anno fa la notizia di Mattia Maestri primo contagiato dal Covid in Italia Un anno fa la notizia del primo contagiato da Sars-CoV 2 in Italia. Il paziente 1 viene identificato in un 38enne di Codogno, Mattia Maestri, ricoverato la notte tra il 20 e il 21 febbraio. Sportivo e in salute, arriva in ospedale per una polmonite. Ma la febbre non scende nonostante gli antibiotici. Grazie all’intuizione dell’anestesista Annalisa Malara, che gli fa il tampone, gli viene diagnosticato il Covid. All’ospedale arrivano i primi operatori per sanificare gli ambienti. Tutte le visite vengono sospese. Il 21 febbraio si scopre anche un focolaio a Vo’ Euganeo e si registra il primo morto a Padova. Il giorno successivo viene istituita la zona rossa per 10 comuni del Lodigiano e per Vo’ Euganeo. Da allora inizia l’escalation del contagio. Ma anche della paura. I supermercati vengono presi d’assalto da cittadini preoccupati per un possibile lockdown. Iniziano gli ingressi contingentati e, di conseguenza, le lunghe file fuori dai negozi. Nelle farmacie scarseggiano le mascherine e le poche che ci sono hanno prezzi elevati. Cambia il modo di rapportarsi agli altri, senza toccarsi, a distanza. Fino al provvedimento dell’11 marzo, quando l’Italia intera viene dichiarata “zona protetta”. In pochi giorni si contano migliaia di morti. Il 18 marzo i camion dell’esercito attraversano la città di Bergamo, di notte, trasportando i corpi delle vittime della Val Seriana. Il giorno dopo, il 19, con 3.405 morti l’Italia supera la Cina (3.245) diventando il Paese con il maggior numero di decessi. Il 21 marzo, due giorni dopo la scomparsa di suo padre per Covid, Mattia viene dimesso dall’ospedale di Pavia. A settembre torna in campo a Codogno per una partita di calcio con sindaci e volontari. Poche settimane dopo, però, l’Italia conosce la seconda ondata.