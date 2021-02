GENOA – NAPOLI LE ULTIME NEWS DA GENOVA

ULTIME NEWS DA GENOVA

In casa Genoa più sicurezze che dubbi circa il confronto di stasera alle 20.45 a Marassi contro gi azzurri abbastanza acciaccati da fatiche di coppa, e per i continui infortuni sia fisici che quelli del contagio al Covid. Gattuso dovrà leggere bene la partita e le iniziative durante la gara proposte dai ragazzi di Ballardini, per ottenere un risultato buono. I genoani hanno conseguito nelle ultime gare risultati positivi e sperano di continuare a giocare bene per una salvezza tranquilla.