In un Paese che si definisce democratico, non capisco come possa spaventare una mia metaforica ironica satira, scimmiottando

“La fattoria degli animali” del 1945 di George Orwell, tanto da essere oscurata da fb. Siccome penso di essere nel giusto, avendo libertà di pensiero, la ripropongo, vediamo se fb dà spiegazione del mio “misfatto”.

Napoleone, rappresentante dei maiali e capo della fattoria, vuole apportare un cambiamento governativo sostituendo le riunioni di palazzo con un comitato di maiali a capo di tutto.

Palladineve, rappresentante dei comuni animali, vuole il ritorno del signor Jones, spodestato del suo mandato.

Intanto Napoleone promette una vita agiata in cambio di un duro lavoro,da parte degli animali da soma e da coritile, stabilendo, come obiettivo :europeismo, atlantismo, ambientalismo.

Palladineve che continuava a dire :il morbo infuria, il pan ci manca, i ristori non arrivano…, sapeva che tutte le parole che finivano con “ismo”, non portavano a niente di buono perché rappresentano l’esasperazione di ogni principio. E fu così che il regime di Napoleone divenne sempre più brutale e gli” animali”, che ammisero d’aver aiutato Palladineve, vennero giustiziati dai cani al servizio di Napoleone. Massima :

Tutto ciò che ha due gambe è malvagio. Tutto ciò che ne ha 4 è buono