Tutti i posti esauriti: l’aliscafo costretto a saltare Sorrento. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Disagi nei viaggi via mare, i pendolari sorrentini arrivano in ritardo al lavoro. E’ iniziata con intoppi la settimana per i tanti lavoratori che dalla penisola si imbarcano quotidianamente per Capri. L’aliscafo delle 6.40 in partenza, come ogni mattina da Castellammare di Stabia, e che dovrebbe effettuare “una fermata” nel porto di Sorrento prima di proseguire per l’isola ha effettuato il collegamento “diretto” non avendo possibilità, per motivi di capienza, di imbarcare tutti coloro i quali attendevano al molo sorrentino. Il drappello “in stand by” è stato “recuperato” successivamente e trasportato con ritardo rispetto alla personale tabella di marcia di ogni pendolare a destinazione. I numeri di potenziali passeggeri a bordo ridotti dalle disposizioni sembra abbia costretto ad una sorta di corsa speciale Sorrento-Capri, visto che dal molo stabiese il mezzo aveva tolto gli ormeggi per raggiungere Capri, “scaricare” e ripartire come una “marcia indietro” sino a Sorrento per un secondo “carico”. Per insegnanti, impiegati del comparto pubblico, uffici postali e banche che attendevano sul molo sorrentino una mattinata di frenetica attesa. Una situazione segnalata alla delegazione dell’isola di Capri dell’Unione Nazionale Consumatori con l’auspicio che già da questa mattina non vi sia una replica di quanto accaduto ieri. Le amministrazioni comunali isolane avevano richiesto alle compagnie di navigazione tra le altri cose di «procedere a un’attenta selezione dei mezzi da adibire al servizio che consenta l’accesso all’isola da parte dei tanti pendolari».