Tutta Napoli coperta dalla nebbia, l’incredibile foto scattata dal monte Faito.

Lo spettacolo della nebbia che ha avvolto Napoli visto dal Monte Faito: le telecamere dell’Ente Autonomo Volturno, che gestisce la funivia sul Monte Faito, mostrano uno spettacolo senza precedenti. Una enorme distesa “bianca” che avvolte tutta la pianura, sulla quale svetta, in lontananza, il Vesuvio. Una nebbia che su Napoli è un fenomeno raro, ed anche per questo suscita molto entusiasmo nei cittadini partenopei.

Questa mattina, come già nella giornata di ieri, il capoluogo partenopeo si è risvegliato immerso nella nebbia: un immenso banco di nebbia che ha completamente avvolto la città, nascondendo strade e palazzi e rendendo anche difficile la guida per gli automobilisti, costretti ad usare i fendinebbia e poco abituati a guidare in condizioni atmosferiche più consuete nella pianura Padana che in riva al Golfo. Un’atmosfera romantica e molto particolare per il capoluogo campano, quasi da romanzo gotico. La particolarità più forte è stata la nebbia sul Lungomare, che ha immerso anche Castel dell’Ovo: un’immagine che lo ha riportato, virtualmente, ai tempi in cui fu una fortezza vera e propria, e che la nebbia ha avvolto interamente facendolo diventare quasi una fortezza scozzese.

Il dipartimento della Protezione Civile della Campania ha spiegato il fenomeno, comunque naturale: si tratta infatti di un vortice di alta pressione associato a scarsa ventilazione. Due condizioni che hanno causato i fitti banchi di nebbia che da 48 ore stanno coprendo Napoli e provincia al mattino. E che potrebbero durare ancora qualche giorno.

Fonte Fanpage