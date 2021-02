Turismo: piano 100 mila vaccini per la Penisola sorrentina

Penisola sorrentina. In prima pagina oggi su Agorà si parla di un piano di 100 mila vaccini per la Penisola. A spiegarlo è Gaetano Milano (Fondazione Sorrrento) e amministratore delegato della società che gestisce Msc. Secondo Milano è necessario intervenire soprattutto per salvare il turismo. L’articolo e tutti i dettagli del piano si possono trovare in edicola.

Noi di Positanonews concordiamo: per consentire al turismo di riprendere nel migliore dei modi sarebbe il caso che tutti gli operatori fossero vaccinati. Ovviamente, tutto ciò avrebbe un senso se avvenisse prima dell’estate. Dopo potrebbe essere troppo tardi.