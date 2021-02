Turismo: mentre la Penisola sorrentina va avanti la Costa d’Amalfi frana

Turismo: mentre la Penisola sorrentina va avanti e cerca di trovare delle soluzioni per salvare la stagione la Costiera amalfitana frana in tutti i sensi. Sia letteralmente, a causa dei terribili dissesti idrogeologici tra Amalfi, Vietri sul Mare e Ravello, sia perché i sindaci non esprimono unità di intenti sia a livello sanitario che turistico.

Ci vuole un piano comune e preciso per riuscire a salvare il turismo nelle nostre bellissime coste. In Penisola si sta pensando a un piano di 100 mila vaccini per gli operatori turistici da somministrare prima dell’estate. Un’operazione che consentirebbe di lavorare con una maggiore serenità e che invoglierebbe i turisti a venire a Sorrento.

Purtroppo la Costiera deve mobilitarsi per non rimanere indietro!