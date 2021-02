Turismo, l’incontro a Meta tra i sindaci della Penisola e l’assessore Casucci

Penisola sorrentina: i sei sindaci ieri mattina al Comune di Meta hanno incontrato l’Assessore al turismo della regione Campania Felice Casucci. Ecco il commento rilasciato da Casucci dopo l’incontro: “Sorrento, Meta e Piano, Sant’Agnello, Massa Lubrense e Vico Equense, sei realtà a caratterizzazione turistica, che si incontrano ogni settimana per fare sistema e che oggi ho avuto il piacere di incontrare per manifestare il sostegno e l’attenzione della Regione Campania verso i territori”.

“Abbiamo parlato di futuro, nonostante l’emergenza sanitaria che ci attanaglia, per valorizzare quanto di buono c’è in questo territorio. Se non riusciamo ad avere delle vacanze estive covid-free, dovremmo averle covid-tested attraverso dei rigidi protocolli sanitari validati scientificamente e sottoposti a meccanismi di controlli rigorosi. Come non sottolineare l’avvio della progettazione dell’Ospedale della Penisola Sorrentina, voluta fortemente dal Presidente Vincenzo De Luca , che sarà centrale anche nella futura affluenza turistica per assicurare al viaggiatore un’assistenza sanitaria ad altissimo livello di efficienza”, ha proseguito Casucci.

“Quello che noi chiediamo ai territori è uno sforzo di unitarietà coinvolgendo gli operatori sia pubblici che privati per promuovere forme di iniziativa spontanea in relazione alle peculiarità e alle caratteristiche dei territori nell’ottica di un cambio di visione dell’offerta turistica regionale. Da parte nostra assicuriamo che non ci sarà scollamento tra la Regione e gli Enti Locali, dobbiamo realizzare gli obiettivi che stabiliremo insieme attraverso il dialogo”.