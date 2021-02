Turismo in Costiera, questa mattina l’assessore Casucci incontra i sindaci del territorio

Costiera amalfitana. Questa mattina giovedì 18 febbraio ore 11.30, nella cornice di Palazzo Mezzacapo di Maiori, l’Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania Felice Casucci incontrerà di nuovo i sindaci del territorio per un confronto che verterà in modo particolare sulle criticità legate al turismo in questo periodo di emergenza sanitaria. Saranno, inoltre, affrontate anche le problematiche della viabilità e del rischio idrogeologico a seguito delle frane ad Amalfi, Ravello e Vietri sul Mare.

Casucci torna nella splendida Costa d’Amalfi a distanza di pochi giorni. Lo scorso 11 febbraio, infatti, Casucci ha fatto tappa a Positano, incontrando i sindaci della città verticale, di Praiano e di Furore. Già in quell’occasione Casucci si è mostrato interessato alle problematiche serie che ci sono in Costiera, una terra tanto bella quanto fragile.

Se non si agisce rapidamente non si riuscirà a salvare nemmeno la prossima stagione turistica. Un colpo troppo duro da assestare ai cittadini e alle attività già stremate. Speriamo che l’incontro abbia presto i suoi frutti!