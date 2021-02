Tumori al fegato, una nuova terapia al San Leonardo di Castellammare di Stabia. Una nuova tecnica per sconfiggere i tumori al fegato è stata attivata nel reparto oncologico dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, guidato dal primario Francesco Bianco. Si tratta della radiofrequenza ecoguidata per via percutanea. «La termoablazione con radiofrequanza, è utilizzata con successo ormai da anni nel trattamento mini invasivo dei tumori del fegato, sia primitivi (epatocarcinoma), sia secondari (metastasi) – spiega una nota dell’Asl Napoli 3 Sud – L’epatocarcinoma, fino a poco tempo fa insorgeva in particolar modo nei pazienti affetti da epatite C, ma le nuove terapie, hanno prodotto risultati straordinari, per cui si prevede l’eliminazione dell’infezione entro il 2030. I tumori del fegato hanno un’eziologia prevalentemente metabolica: sono secondari alla steatosi epatica (fegato grasso), al diabete e all’eccesso di peso corporeo. La scoperta di questi tumori è in genere occasionale».

I pazienti con epatocarcinoma, possono essere sottoposti alla terapia termoablativa, con importanti benefici prognostici. Inoltre, la metodica essendo mini-invasiva, può essere utilizzata anche in pazienti cirrotici.

La procedura può essere utilizzata come ponte al trapianto: «I pazienti non direttamente candidabili a trapianto, secondo una prima stadiazione al momento della diagnosi, con la termoablazione per radiofrequenza, possono ottenere un down staging, ovvero la riduzione della massa tumorale e quindi il rientro nei criteri di trapiantabilità».

Fonte Metropolis