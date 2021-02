Troppi casi di variante, Angri diventa zona rossa

Il provvedimento firmato dal primo cittadino arriva al termine di una settimana che ha fatto innalzare la soglia di attenzione per il proliferare di casi positivi che in città sono arrivati a quota 253 con un sostanziale incremento avvenuto negli ultimi giorni. «Essendo stata superata la media percentuale regionale, il sistema avverte sulla necessità di attivare delle misure di contenimento generalizzate», spiega Ferraioli motivando la sua decisione. «In considerazione di questi dati, che vengono monitorati tutti i giorni, abbiamo fatto un’ordinanza che contiene misure restrittive». I provvedimenti saranno validi fino al 28 febbraio in attesa di ulteriori aggiornamenti. L’ordinanza prevede la chiusura del cimitero, la sospensione del mercato settimanale nel quartiere Alfano, il blocco delle attività per asilo nido, scuole paritarie e ludoteche, la chiusura del centro di raccolta dei rifiuti in via Stabia oltre alla sospensione di tutte le attività di associazioni sportive e ricreative, centro anziani.

Ferraioli, però, rivela un dettaglio non da poco. Il Comune di Angri, infatti, ha avuto la certezza che alcuni dei positivi degli ultimi giorni siano stati colpiti da una variante del Covid: «In città purtroppo i nuovi contagiati registrano infezione dalla nuova variante inglese del virus», spiega Ferraioli. «Dobbiamo essere consapevoli che questa nuova forma colpisce bambini e ragazzi che sono i soggetti più a rischio e questo è uno dei motivi che ci hanno indotto alla chiusura delle scuole che, però, non deve essere interpretata come occasione per far scorrazzare i ragazzi in giro e dare vita a forma di assembramento». Nonostante le restrizioni, parte della popolazione continua ad ignorare i provvedimenti generando assembramenti nella centrale piazza Doria e in altri luoghi di aggregazione presenti sul territorio comunale. «C’è ancora gente che non ha capito che la situazione è pericolosa e grave. Mi riferisco a quelle persone che hanno rimosso i nastri di delimitazione presenti in piazza e in altri punti della città, sono atti stupidi e controproducenti». Sono decine le segnalazioni arrivate al primo cittadino relative alla mancanza di controlli in città, un “leit-motiv” che ha caratterizzato da mesi gli appelli dei residenti. «Intensificheremo i controlli – chiosa Ferraioli – però non è pensabile che ogni luogo che da vita ad assembramenti possa essere piantonato dalle forze dell’ordine, occorre un forte senso di responsabilità».

Fonte: La Città di Salerno