Traversata religiosa commemorativa Minori – Patti del maestro di cucina Luigi Cerri

Minori, Costiera amalfitana . Luigi Cerri, minorese, maestro di cucina, da famiglia di esperti gastronomici, componente della Federazione cuochi italiani, docente presso istituti alberghieri, comunica la sua decisione di voler effettuare una traversata con la propria imbarcazione sul percorso Minori (costa d’Amalfi)- Patti (Messina) con inizio il 27.07.21

Le intenzioni di Cerri hanno un carattere religioso.-commemorativo avendo come precipuo scopo quello di voler onorare la memoria della sfortuna giovanetta Fracesca Mansi che fu vittima in un giorno di settembre di un improvviso evento alluvionale nel borgo di Atrani: la forza delle acque spinse il corpo della giovane fino alla soglia del territorio da cui un’altra giovanetta fu spinta (percorso inverso) per approdare a Minori, santa Trofimena, elevata a protettrice del borgo costiero e dell’intera diocesi amalfitana. Il tutto sarà documentato e verranno commentati gli incontri con gli abitanti che incontrerà lungo la traversata quando toccherà terra.

Nel contempo, essendo l’anno dedicato a san Francesco d’ Assisi, propone di istituire un “cammino” a lui dedicato, iniziando anche dalla posa di una statua bronzea nei fondali di Marmorata alla profondità di 15 metri

Di conseguenza Cerri conta di sensibilizzare quanti volessero provvedere per una raccolta firme con l’apertura di un conto corrente postale per il caso.

Disponibilità per chi volesse incontrarlo nella sua abitazione minorese, organi di stampa in particolare

Foto d’archivio del maestro Cerri