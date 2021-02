Tramonti terra di gusto e di formaggi

Tramonti, Costiera amalfitana. Abbiamo avuto il piacere di assaggiare formaggi straordinari e ringraziamo Guido di Amalfi per averci fatto scoprire questa azienda. Ne abbiamo trovato la descrizione e ve la confermiamo , in primo piano il formaggio visto che merita , Tramonti terra di vino, di cibo buono, prodotti agricoli e formaggi, ma ecco come si presentano:

LA PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA DI FORMAGGI DI TRAMONTI COSTA D’ AMALFI

La tradizione della lavorazione del latte e l’esperienza nella produzione di prodotti caseari freschi e di qualità sono l’essenza del Caseificio Oliva. Nel nostro cuore vi è l’amore per il latte e tutte le sue forme, nella nostra anima vi è la passione per la creazione di prodotti che siano al contempo sani e gustosi. Nel nostro corpo scorre il bianco latte della nostra terra.

Se volete gustare una mozzarella, dei bocconcini o del fior di latte, con dei sapori unici e ricchi della profonda conoscenza e cultura della lavorazione del latte, non dovete fare altro che venire a trovarci. Siamo a Tramonti, provincia di Salerno un caratteristico paese inerpicato sulla Costiera Amalfitana, in cui tradizione, cultura e rispetto della natura, ogni giorno si incontrano nella creazione di prodotti che sono del tutto naturali e di qualità. Siamo in via Trugnano 7, Corsaro, Tramonti. Potete contattarci in ogni momento e visitare il nostro sito. Se invece volete vedere come lavoriamo, potete venirci a trovare direttamente presso l’azienda e utilizzare il nostro punto vendita. Siamo aperti dalle 8 alle 16 anche di domenica.

Prodotti di Qualità

Dalle trecce alle sfoglie per effettuare ripieni o particolari piatti. Siamo specializzati in tutti i derivati del latte. Inoltre nel nostro caseificio è sempre presente una varietà di formaggi freschi creati con cura e arte come il caciocavallo. In ogni momento troverete sempre una varietà di prodotti che possano stimolare il vostro palato. Dalla straordinaria mozzarella con il latte della nostra terra, ai bocconcini e alle ciliegine.

I nostri prodotti potranno soddisfare tutte le richieste anche quelle più esigenti. Se avete bisogno di una quantità particolare di un prodotto, per una festa oppure per un’occasione non dovete fare altro che contattarci, via email, per telefono oppure tramite Facebook. Disponibilità e cortesia sono le realtà che vi accoglieranno alla porta, oltre al dolce profumo del nostro latte e delle mozzarelle. Ogni mattina impieghiamo tutta la nostra passione per la lavorazione e la creazione di mozzarelle, formaggi e trecce che rispecchiano il nostro modo di essere.

Il latte e i suoi derivati per noi è una vera e propria forma d’arte che caratterizza la nostra vita. Siamo strettamente legati al lavoro che è parte fondamentale della nostra realtà quotidiana e attraverso il quale trasferiamo la cultura e la dedizione che abbiamo in ogni più piccolo gesto e in ogni prodotto. Per questo presso il Caseificio Oliva sarete sicuri di poter gustare e comprare solo prodotti unici. La nostra mozzarella e i formaggi sono creati secondo le antiche tradizioni strettamente connesse alla cultura della nostra terra. È presente solo il latte proveniente dagli allevamenti di Tramonti e di quelli della provincia di Salerno. Il nostro staff è sempre attento a verificare la freschezza e la qualità della materia prima, in modo da offrirvi sempre il massimo di gusto e di perfezione. Siamo parte integrante della cultura della nostra terra e per noi è importante non solo che il cliente sia sempre soddisfatto dei nostri prodotti, ma sottolineare il legame che abbiamo con il mondo che ci circonda e la natura. Il Caseificio Oliva è un luogo dove passione per la mozzarella e tradizione si fondono nel darvi un prodotto che vi lascerà felici di averlo mangiato. Venite a trovarci.