Tramonti, tamponi ai genitori della secondaria di primo grado: 2 positivi da verificare

Tramonti. Il Comune rende noto che: “Stamani sono stati effettuati i tamponi ai genitori della secondaria di primo grado. Su 98 test antigenici 2 hanno dato esito positivo. Quindi si è proceduto a sottoporre a test molecolare sia i genitori che i figli. In attesa degli esiti domani, in via precauzionale, i compagni di classe degli alunni coinvolti e i bambini che erano sul pulmino con loro (compreso l’autista) non andranno a scuola.

Contestualmente, si registrano 4 guariti. Il numero dei positivi totali sul territorio scende quindi a 13.

Purtroppo dobbiamo anche annunciare che una nostra concittadina è stata ospedalizzata per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. A lei auguriamo una pronta guarigione. Ricordiamo che chi è stato segnalato quale contatto e attende di fare il tampone è obbligato a rimanere a casa”.