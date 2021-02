Tramonti, nel weekend al via i vaccini per gli over 80

Tramonti. Prenderanno il via questo fine settimana le vaccinazioni per il Covid-19 per gli ultraottantenni di Tramonti. Le somministrazioni si terranno presso il Presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. A darne notizia la pagina Facebook istituzionale del comune in Costiera amalfitana:

“Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e alla disponibilità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, le vaccinazioni per gli ultraottantenni di Tramonti si terranno al Presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. Gli appuntamenti sono previsti per sabato e domenica, 27 e 28 febbraio, e 6 e 7 marzo per la somministrazione della prima dose. Mentre il 20, il 21, il 27 e il 28 marzo per i richiami. L’orario di attività è compreso tra le 10 e le 20. Gli over 80 saranno chiamati direttamente dall’ASL seguendo l’ordine di prenotazione. Personale delle varie Polizie locali e volontari di Protezione Civile garantiranno il regolare svolgimento delle operazioni, gestendo la viabilità e scaglionando le entrate per evitare assembramenti. Chi l’ha richiesto a domicilio perché non può muoversi verrà chiamato dall’ASL, che comunicherà il giorno della somministrazione. Chi non ha fatto ancora la prenotazione provveda. È veramente importante vaccinare gli anziani, che sono la fascia più debole della popolazione, sulla quale il Covid-19 ha effetti più critici e può portare alla morte. Abbiamo stimato che degli aventi diritto solo il 55% ha fatto la prenotazione. Vi ricordiamo che presso il Municipio, allo sportello al pianterreno, è disponibile un servizio di assistenza a favore della popolazione ultraottantenne per la corretta registrazione sulla piattaforma vaccinale. Tale servizio sarà garantito nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00”.