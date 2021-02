Tramonti , l’ultimo saluto a Luca Buonocore

Tramonti, Costiera amalfitana . Oggi si sono svolti i funerali di Luca Buonocore il 20enne tragicamente scomparso a causa di un incidente automobilistico venerdì scorso.

Centinaia di cittadini di Tramonti e non solo hanno voluto dare un ultimo saluto al giovane. Sulla strada che conduce al cimitero, rigorosamente a distanza e con indosso la mascherina, hanno lasciato andare tantissimi palloncini bianchi tra lacrime e commozione.

Una manifestazione di grande affetto per un ragazzo che tutti amavano per la sua semplicità, la sua allegria, la sua disponibilità e la sua voglia di vivere.

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, come scrive Salvatore Serio su Amalfinotizie, che in questi giorni ha manifestato tutta la propria vicinanza alla famiglia comprensibilmente distrutta per quanto accaduto.

Luca resterà nei cuori di tutti gli abitanti del paese collinare della Costiera Amalfitana che oggi hanno voluto mostrare il grande legame che avevano per lui. Un ragazzo che è volato via troppo presto lasciando un vuoto incolmabile.