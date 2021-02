Tramonti: l’Associazione 13 Borghi lancia il corso “English for tourism”

Tramonti. L’Associazione i 13 Borghi anche in tempo di pandemia continua la sua attività di promozione e riqualificazione dell’offerta turistica del territorio di Tramonti. La prima iniziativa del 2021 creata dall’Associazione in collaborazione con Acarbio è un corso di Inglese professionale “ENGLISH FOR TOURISM”. Il corso è stato ideato con l’obiettivo di migliorare la conoscenza della lingua inglese utilizzata da tutti coloro che lavorano in ambito turistico.

“Ciao a tutti! Vorremmo annunciare una nuova opportunità che offriremo nelle prossime settimane. Un corso di inglese a Tramonti per chi lavora nel settore turistico (per ora solo online). Si terrà il martedì e il giovedì pomeriggio per 5 settimane. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: cell 3921449704 (Nicola Asprella)”, leggiamo sulla pagina Fb di Acarbio.

Il corso vuole fornire un supporto tecnico linguistico per snellire e facilitare il dialogo con i futuri ospiti del territorio di Tramonti e della Costiera amalfitana. Saranno toccati un po’ tutti i settori correlati al turismo Accoglienza, Driver, Cantine, Trekking.