Tramonti. La P.A. I Colibrì sul luogo della frana

Valentino Fiorillo della P.A. I Colibrì insieme a tutta la sua squadra, impegnati sul luogo della frana.

Ecco la testimonianza postata sul profilo social.

Da stamattina siamo sulla frana che ha creato una diga nel torrente a Tramonti, formando un grande invaso che rappresenta un pericolo potenziale per la parte a valle. Attivati dalla Regione Campania, su richiesta del genio civile, con il nostro modulo idrogeologico, stiamo svuotando lo stesso invaso con due idrovore in dotazione.

Le operazioni sono tuttora in atto e proseguiranno domattina