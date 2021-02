Tramonti, in Municipio uno sportello per aiutare gli anziani con la prenotazione del vaccino.

Si comunica che è possibile registrarsi sulla piattaforma informatica della Regione Campania per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana ultraottantenne.

Per poter aderire è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma https://adesionevaccinazioni.soresa.it/

Presso il Municipio, allo sportello al pianterreno, sarà disponibile un servizio di assistenza a favore della popolazione ultraottantenne per la corretta registrazione sulla piattaforma vaccinale.

Tale servizio sarà garantito nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Si informa che per procedere alla registrazione è necessario disporre delle informazioni seguenti:

– codice fiscale

– tessera sanitaria

– lista farmaci assunti

– carta di identità

– un indirizzo e-mail ed un recapito cellulare.

Si raccomanda la presenza di un accompagnatore nel caso in cui

l’anziano non sia in grado di fornire autonomamente le suddette informazioni.