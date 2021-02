Tramonti: il Comune cerca nuovi beneficiari per i buoni spesa

Tramonti (Costiera amalfitana). Il Comune pubblica l’avviso per l’individuazione dei beneficiari di misure urgenti di solidarietà alimentare. Il sindaco Domenico Amatruda, attraverso l’avviso ha reso noto che i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 o in stato di bisogno possono presentare richiesta di ammissione al beneficio dei “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da utilizzare esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Tramonti nelle informazioni in evidenza.

Possono beneficiare del buono spesa:

– i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica

da virus Covid-19;

– i nuclei familiari in stato di bisogno.

I nuclei familiari che hanno già beneficiato della concessione dei buoni spesa a dicembre 2020 non possono partecipare alla presente procedura e, in caso di presentazione della relativa istanza, verranno automaticamente esclusi.

