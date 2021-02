Tramonti: domani l’ultimo saluto a Luca. Il sindaco proclama il lutto cittadino

Tramonti: la cittadina è a lutto per la perdita di Luca Buonocore, il 20enne tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale. Domani ci sarà l’ultimo saluto per Luca e il sindaco Domenico Amatruda ha firmato un’ordinanza sindacale con la quale ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, 11 febbraio.

“L’intera comunità di Tramonti è profondamente scossa per la tragica scomparsa del proprio giovanissimo concittadino Luca Buonocore; ci sono eventi che con il loro forte pathos coinvolgono una comunità intera ed è necessario esprimere il sentimento comune che in questo momento tutti viviamo; la proclamazione del lutto cittadino per i funerali del caro Luca sono il segno tangibile e ufficiale di tale sentimento. Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgeranno in data 11.02.2021 presso la Chiesa Santa Maria Assunta presso la frazione Cesarano, con inizio alle ore 15.00”.

Il sindaco invita “i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma e nel rispetto della normativa di prevenzione del contagio da COVID 19, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto ed in particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie che avranno luogo nella Parrocchia Santa Maria Assunta presso la frazione Cesarano, il giorno 11.02.2021 dalle ore 15.00 e fino alla conclusione della celebrazione funebre”.