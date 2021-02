Tramonti, 5 nuovi casi di Coronavirus. Salgono a 17 gli attualmente positivi

Tramonti. Il Comune rendo noto che stamani sono stati effettuati i tamponi agli studenti della secondaria di primo grado, ai docenti e al personale ATA. Su 124 test antigenici (di cui 101 agli studenti e 23 al personale scolastico), 1 ha dato esito positivo. Quindi si è provveduto a sottoporre a test molecolare sia la ragazza che il fratello e i genitori e tutti sono risultati positivi. Ad essi va aggiunto un ulteriore caso di positività legato a contagi precedenti. Pertanto, il totale dei contagiati sul territorio sale a 17.

In via precauzionale, l’Asl ha disposto la quarantena per la classe della studentessa, compreso il docente e gli studenti che sono stati nel pulmino scolastico con lei. Naturalmente il mezzo di trasporto è stato già accuratamente sanificato. Domani mattina, presso la guardia medica di Polvica, in modalità drive in si faranno i tamponi di richiamo a chi ha maturato i termini e ai contatti degli ultimi contagiati, mentre mercoledì toccherà ai genitori dei ragazzi delle secondarie sottoporsi a test antigenico.

Ricordiamo che chi è stato segnalato quale contatto e attende di fare il tampone è obbligato a rimanere a casa.