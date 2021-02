Tramonti, 10 nuovi casi di positività al Covid, 4 guariti ed un decesso

Tramonti. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città e, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Volevamo attendere la notizia di tutti gli esiti dei 70 tamponi effettuati in questi giorni prima di aggiornarvi, ma non ci sono giunti al completo. Quindi, parzialmente, vi comunichiamo che, sui 40 esiti pervenuti, 7 sono risultati positivi. Altri 3 casi di positività ci sono stati comunicati da laboratori privati. Contestualmente dobbiamo annunciarvi la negativizzazione di 4 cittadini. Purtroppo, dobbiamo constatare anche il decesso di una concittadina che aveva contratto il Covid-19 ed era stata ospedalizzata una settimana fa. Alla sua famiglia va il nostro accorato cordoglio. Pertanto, il totale dei contagi sul territorio sale a 19.

Chiediamo a chi non ha ancora ricevuto l’esito di non uscire di casa e di non preoccuparsi perché i tamponi saranno processati al più presto. Ricordiamo che chi è stato segnalato quale contatto e attende di fare il tampone è obbligato a rimanere a casa. È importante non abbassare la guardia”.