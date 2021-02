Tragico incidente in autostrada: 20enne di Tramonti muore sul colpo

Tragedia in autostrada, ragazzo di Tramonti muore sul colpo a 20 anni: altri tre in ospedale, uno è in gravi condizioni.

Un ragazzo di Tramonti è morto nell’incidente avvenuto sull’autostrada A3 tra Angri e Nocera Inferiore nella serata di ieri, venerdì 5 febbraio. La vittima, Luca Buonocore, aveva 20 anni. Sono rimasti feriti i tre ragazzi che si trovavano in auto con lui. Uno di loro attualmente è in gravi condizioni come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, i quattro ragazzi viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo. La vettura, durante un sorpasso, avrebbe improvvisamente sbandato, finendo così contro un’altra automobile e poi contro il guard-rail, finendo per ribaltarsi. Impatto fatale per Luca Buonocore, il quale avrebbe compiuto 21 anni a settembre.

Luca Buonocore è morto sul colpo. Sono finiti in ospedale gli altri tre ragazzi, uno dei quali si trova ricoverato all’Umberto I di Nocera Inferiore in gravi condizioni.