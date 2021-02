Tragedia a Maiori: ci lascia Teresa Criscuolo, ha avuto un malore fatale mentre faceva jogging. La cittadina di Maiori, in Costiera Amalfitana, è ancora sotto shock per la tragedia avvenuta questa mattina di domenica 21 febbraio 2021: l’educatrice Teresa Criscuolo ci lascia all’età di 44 anni a causa di un malore improvviso avvertito mentre faceva jogging sul lungomare.

Purtroppo, a nulla sono serviti gli immediati soccorsi del 118, chiamato dalle persone che si trovavano sul luogo. Trasferita in gravissime condizioni al Pronto Soccorso di Castiglione e da subito intubata, i medici le hanno tentate tutte per rianimarla, ma invano.

Teresa lascia una bambina ed una città che la amava profondamente, grazie alle tante attività sociali che svolgeva, quali miniclub estivo, teatro e doposcuola.

Anche la redazione di Positanonews si unisce a questo dolore e porge le sue sentite condoglianze alla famiglia ed a quanti la amavano.

Queste le parole di Simone Lupo, per ricordarla:

Con il sorriso più bello del mondo..

Quello che avevi dal mattino fino alla sera.

Quel sorriso che hai dato all’intera cittadina di Maiori, quello che hai dato

A tutti noi che ti volevano, e che ti vorranno sempre bene, quello che purtroppo stamane hai portato via con te!

Ti porterò sempre con me, porterò con me tutto quello che mi hai sempre detto! Un bacione immenso.. Ciao GRANDE ANGELO!