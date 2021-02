Viabilità in Costiera amalfitana. A causa di alcuni lavori che si stanno svolgendo con il supporto degli elicotteri c’è un grande traffico e una fila impressionante per dirigersi a Positano, venendo da Piano di Sorrento, all’altezza del semaforo. Si può rimanere bloccati anche per mezz’ora. Il nostro appello è di avvisare i cittadini quando ci sono queste problematiche. Foto e video di Positanonews.

La viabilità è stata ripristinata alle 12,50. Ci sono comunque delle lunghe code ma il traffico sta defluendo. Bastava un avviso dall’ANAS , ente proprietario della S.S. 163 , la Strada Statale Amalfitana dove insistono i lavori , e non ci sarebbero stati problemi di sorta.

I lavori dell’ANAS per mettere in sicurezza il costone roccioso, si tratta di apporre le reti metalliche di protezione, dureranno ancora molte settimane. Tuttora non si ha una data certa.

di 6 Galleria fotografica Positano: lavori con il supporto degli elicotteri









Spettacolare il video dell’elicottero che trasporta le reti