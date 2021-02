TESTIMONIANZA DIRETTA DALL’OSPEDALE SAN LEONARDO CASTELLAMMARE DI STABIA

Non tutto è da rifare.

Sono stata ricoverata per urgenza, all’ospedale S.Leonardo di Castellammare di Stabia.

Nella figura del dott.Giancarlo Magri vorrei ringraziare tutto il personale medico e paramedico del reparto diretto con saggezza e dedizione, professionalità e tenacia, dalla dott. Eutalia Esposito.

In un momento così difficile per la nostra sanità, il reparto ha egregiamente messo in atto tutta l’attenzione e la passione che merita per un paziente isolato dal resto del mondo per questa pandemia.

Le donne valide possono cambiare il mondo, onore a tutte!

Anna Natale