Terremoto vicino Trento, scossa di magnitudo 3.5 nei pressi di Ala. Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto alle ore 13:04 nei pressi di Ala (Trento) ad una profondità di 12 km. Il sisma è stato nettamente avvertito in zona epicentrale, in particolare molte segnalazioni sono arrivate da Rovereto. Debolmente è stato avvertito anche a Trento. Il sisma è stato registrato dagli strumenti dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Invg). La scossa è stato percepita nettamente anche nel veronese, soprattutto in Valpolicella, Val d’Adige, Lessinia e zona dell’Alto Garda. Non si registrano danni. In via precauzionale una scuola di Brenzone sul Garda (Verona) è stata evacuata per un’ora finché i vigili del fuoco non hanno confermato che lo stabile era totalmente sicuro.

Fonte il Messaggero