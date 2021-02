Ternana-Casertana non c’è partita: finisce 5-1 per gli umbri. Archiviato il match con la Casertana, prosegue la sua corsa in vetta alla classifica la Ternana che rifila ai campani per 5 goals. Il primo quarto d’ora è tutto degli ospiti grazie ad un ispirato Turchetta che fornisce buoni assist per i compagni. Tuttavia è la Ternana che al 27′ passa in vantaggio: tiro di Falletti dal limite, Avella respinge servendo, però, Furlan che insacca. Raddoppio show di Partipilo alla mezz’ora: stop di petto e tiro sul primo palo . Al 46° uscita infelice di Iannarilli con Konatè che accorcia. Nella ripresa è un monologo rossoverde: al 48° Partipilo la piazza all’incrocio su assist di Falletti; al 58° gol di Raicevic che approfitta di un assist al bacio di Partipilo; all’83° ancora Peralta su assist di Partipilo. Quest’ultimo, con 12 gol, supera Falletti ed è il capocannoniere delle Fere e del campionato. Al triplice fischio, dunque, il punteggio è di 5-1 per la Ternana sulla Casertana.

TABELLINO

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Boben, Kontek, Frascatore (79′ Mammarella); Proietti (71′ Paghera), Palumbo (46′ Salzano); Partipilo, Falletti (63′ Peralta), Furlan; Raicevic (71′ Ferrante). All.: Cristiano Lucarelli

CASERTANA (4-3-3): Avella; Del Grosso (62′ Rillo), Carillo, Konate, Polito; Izzillo, Santoro, Icardi (61′ Matese); Turchetta (62′ Pacilli), Cuppone (61′ Matos), Rosso (78′ Longo). All.: Federico Guidi

MARCATORI: 27’ Furlan (T), 31’ e 48′ Partipilo (T) 46’ Konate (C), 57′ Raicevic (T), 82′ Peralta (T)

AMMONITI: Santoro, Palumbo

RECUPERO: 2’ pt; 2’st

ARBITRO: Eduart Pashuku (Albano Laziale)