Tentativi di truffa a Minori: due persone si spacciano per operatori Enel. Ancora una volta ci troviamo a segnalare di prestare attenzione a causa della truffa dei falsi operatori Enel. A Minori, in Costiera Amalfitana, più cittadini hanno lanciato l’allarme: due persone si fingono operatori della ditta che opera nei settori dell’energia elettrica e gas, cercando di ingannare gli ignari cittadini. Nel corso del tentativo di truffa, i due chiedono i dati della bolletta. Spesso vengono forniti dei moduli fasulli dove si propongono offerte contrattuali migliorative per l’erogazione di energia elettrica.

Si raccomanda vivamente di non lasciarli entrare e di prestare massima attenzione, diffidando di questi individui e appoggiandosi alle società sicure.

Inoltre, Enel specifica che sulla bolletta che viene recapitata ai singoli cittadini è indicato che nessun operatore viene mandato porta a porta.