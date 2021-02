Tegola Napoli, Koulibaly positivo al Coronavirus

Tegola Napoli, dopo Faouzi Ghoulam, è risultato positivo al Coronavirus anche Koulibaly. Dunque emergenza per mister Gattuso che non potrà contare ancora su Mertens, in Belgio per la cura alla caviglia, su Osimhen, che non ha il minutaggio nelle gambe, su Fabian Ruiz, ritornato negativo al Covid da poco e neanche sul difensore senegalese. Ecco il comunicato della società azzurra: “Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.