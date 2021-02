SuperBowl, Tom Brady nella storia. La moglie Gisele Bundchen è la sua prima tifosa

Grande successo per Tom Brady, che ha vinto il settimo SuperBowl della carriera da Mvp. Il campione di football americano da solo ha conquistato più titoli delle franchigie più vincenti, i Patriots e gli Steelers, che hanno vinto sei titoli ciascuno. Ma quando un anno fa Brady, dopo aver lasciato proprio i Patriots, aveva annunciato la scelta di giocare con i Tampa Bay Buccaneers, franchigia di terza fascia, tutti erano convinti che il fuoriclasse si fosse avviato a un triste declino. A 43 anni, invece, l’highlander dello sport è stato ancora una volta straordinario: alla sua decima partecipazione alla finale che valeva il titolo di campione, ha guidato i Buccaneers, sfavoriti davanti ai Kansas City Chiefs, a una vittoria netta, 31-9, in una finale apparsa già segnata alla fine del terzo dei quattro periodi di gioco.

Tom, però, non è l’unico a far parlare di sè in queste ore. Protagonista insieme al campione la moglie Giselle Bundchen. La modella brasiliana, 40 anni, è tra le più pagate al mondo. Ex di Leonardo Di Caprio, dal 2009 è sposata con il quarterback dei Buccaneers, con cui ha avuto due figli (Benjamin Rein, nato nel 2009, e Vivian Lake, di 3 anni più giovane). Gisele ha vissuto la giornata del SuperBowl come una vera tifosa: maglietta di Tampa Bay, cronaca su Instagram tra foto e video direttamente dallo stadio. E a fine match è scesa anche lei in campo a celebrare il marito. Insomma, non solo moglie e mamma ma anche una vera tifosa.

Fonte Il Giorno