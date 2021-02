Street Art dedicata al carabiniere eroe Emanuele Reali

Caserta – Sreet Art in memoria del carabiniere Emanuele Reali. A Piana di Monte Verna è stata realizzata su una cabina elettrica un’opera d’arte in memoria di un eroe civile, grazie a una forte collaborazione tra il sindaco Stefano Lombardi ed E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce in Italia la rete elettrica di media e bassa tensione. La società elettrica non è nuova a questo tipo attività. Quello della street art è infatti un progetto che permette a presidi fondamentali per garantire il servizio elettrico, come le cabine di trasformazione, di diventare anche elementi di pregio estetico. La cabina elettrica di Piana di Monte Verna un’altra particolarità, quella di essere stata dedicata a “un eroe giovane e bello” come lo ha definito il sindaco Stefano Lombardi durante una diretta social organizzata per presentare l’opera in sicurezza. La street art nell’area attigua a Piazza XXI Maggio è stata dedicata a Emanuele Reali, vice brigadiere dell’arma dei Carabinieri, medaglia d’oro al valore civile, che perse la vita travolto da un treno mentre era impegnato in un’operazione per l’arresto di una banda di malviventi. È a Piana di Monte Verna che riposa Emanuele, nel paese natale della sua compagna ed è qui che si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’opera cui hanno preso parte, oltre alla vedova Reali e al sindaco Lombardi, anche il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, Guido Perferi, responsabile della zona Caserta di E-Distribuzione e Giovanni Bartolomeo, Affari Istituzionali di Enel, oltre a diversi rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. T’insegneranno a non splendere. E tu splendi, invece. Pier Paolo Pasolini.

di Luigi De Rosa