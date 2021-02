Storia triste a “C’è posta per te”, Insigne si commuove

Nella penultima puntata di “C’è posta per te”, andata in onda ieri sera, è stato ospite Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli è stata la “sorpresa” che Nicola, un ragazzo juventino, ha voluto fare ai genitori tifosissimi napoletani, per vedere spuntare sul loro volto un sorriso che non appariva più da tanto tempo. La coppia, infatti, 5 anni fa ha perso una figlia per una grave malattia e da allora la loro vita è cambiata. Il N 9 partenopeo ascoltando tutta la storia che Maria De Filippi ha raccontato, non è riuscito a trattenere le lacrime ma, arrivato il suo turno ha esclamato: “Sono ancora emozionato per la lettera di Nicola. Posso immaginare il dolore che provate, anch’io sono padre, ma avete un figlio meraviglioso ed è per lui che dovete provare a tornare a sorridere di nuovo”. Insigne ha poi dato loro dei regali e scambiato battute divertenti con Nicola. +