Stop lezioni in presenza in Penisola e Castellammare: genitori fanno ricorso al Tar

Scuola in presenza o a distanza? Mamme sul piede di guerra: ricorso al Tar contro i Comuni della Penisola sorrentina e Castellammare di Stabia che hanno deciso che si procederà – almeno per febbraio – con la Dad. I sindaci rischiano di rimetterci di tasca propria.

Sebbene non ci siano le condizioni ottimali per le lezioni in presenza, le mamme sono afflitte perché i loro figli stanno subendo dei danni irreparabili. I sindaci della Penisola sorrentina stanno vietando ai ragazzi di andare a scuola noncuranti delle conseguenze fisiche e psicologiche sui ragazzi. Gli oltre 500 contagi nei sei comuni in Penisola hanno spinto i sindaci a firmare ordinanze con cui si proroga, per l’intero mese di febbraio, la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutti gli istituti di istruzione superiore.

L’1 febbraio era infatti la data fissata per il rientro in classe degli alunni ma considerato che la diffusione del contagio da Covid-19 in ambito locale mantiene tuttora la sua criticità, data la costanza dei casi rilevati – si legge nei provvedimenti – è richiesta necessariamente l’insistenza di misure rigorose di contrasto, ai fini della tutela della salute pubblica”. Il servizio della Tgr Campania, andato in onda nell’edizione delle 19.35 su Rai 3 del 29 gennaio 2021.

Intanto, anche le mamme di Castellammare si sono mobilitate. Ecco un post su una pagina Facebook che hanno creato appositamente.

“Abbiamo parlato con un’esperta di Scuole Aperte, che è promotrice dei primi ricorsi al tar, quelli che per intenderci hanno obbligato a De Luca a riaprire le scuole, anche se oggi poi con vari cavilli e l’appoggio dei sindaci sono riusciti a richiuderle. Scuole Aperte si è occupata anche di Torre che, come sappiamo, ha vinto il primo ricorso. Lì, grazie a questa vittoria, il Sindaco non potrà più chiudere le scuole apportando come motivazione “l’aumento dei contagi in città”, un aumento che per altro a questi sindaci non li obbliga mai a prendere dei dovuti provvedimenti in città! Come mai? Forse perché non sono tali da sospendere tutte le attività, obbligare i cittadini al rispetto delle regole quanto meno?

Ad ogni modo, il nostro caso, quello di Castellammare, è particolarmente attenzionato, perché è il più anomalo di tutti in assoluto. In quanto il Sindaco ha disposto la chiusura delle scuole senza nemmeno avere l’indice RT del contagio e senza, appunto, aver disposto alcun tipo di intervento nella caotica città che prosegue la sua vita come se ci fosse un domani senza Covid. E noi non siamo negazionisti e sappiamo benissimo che il contagio non terminerà a breve! Ma sappiamo anche che i nostri figli staranno meglio a scuola che per strada. Che se tutti hanno ripreso le loro attività, non si capisce perché i nostri figli non debbano farlo. E soprattutto non si capisce come mai i figli dei campani non possano ricominciare la scuola, quando altrove, con contagi realmente più alti (vedi Nord), la scuola è iniziata o addirittura non è mai stata sospesa!!!! Poi ci lamentiamo del gap tra nord e sud!!!!

Come si procede dunque? Si comincia con 650 euro di contributo e in più potremmo, con il sostegno di Scuole Aperte, usufruire della raccolta fondi a nostro sostegno. Loro metterebbero un link su una pagina e tutti noi potremmo diffonderlo ovunque. Tutti potrebbero contribuire facendo una donazione alla nostra causa, ciascuno in base alle proprie tasche. Questo ci permetterebbe di avere un enorme respiro.

Con questa raccolta fondi dovremmo raccogliere 3000 euro. Nel caso in cui non ci riuscissimo quel contributo potremmo donarlo a qualche associazione. Ma noi dobbiamo riuscirci!

Puntare alla raccolta di quella cifra è importante, riuscire ad avviare il ricorso è importantissimo, vincerlo ancor più perché significherebbe togliere la possibilità al sindaco di reiterare un provvedimento simile. Ci hanno introdotto, nel frattempo, nel gruppo del coordinamento e dopo aver esaminato il nostro caso, addirittura c’è chi pensa che “Ma questa il tar la annulla prima ancora che depositiate il ricorso”!

Solo con un ricorso sapranno che non siamo più disposti a guardare senza muovere un dito! Fare ricorso al TAR servirebbe anche ad accendere i riflettori sul nostro caso a Castellammare e quello di tutti. Loro faranno dei Comunicati Stampa! Insomma non saremo più soli! Avrebbe un risvolto mediatico non indifferente. E forse potrebbe spingere il nostro Sindaco non solo a riaprire le Scuole, ma anche a fare qualcosa affinchè la città funzioni meglio. Ad occuparsi di trasporti. A lavorare, insomma! Considerato che, nessuno ci fila, come se fossimo invisibili e come se i nostri figli non esistessero nel corpo e nell’animo, noi comitato delle mamme siamo disposte a procedere. E speriamo vivamente che lo siate tutti voi qui presenti.

Riteniamo che se siamo tanti, il contributo per ciascuno di noi non sarà altissimo ed improponibile! Ma anzi! Per questo vi invitiamo a coinvolgere chiunque, anche parenti se è il caso! Si spendono soldi per tante scemenze. Farlo per ridare dignità ai nostri figli che sarà mai”.