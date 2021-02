Stop alle lezioni in presenza in Penisola: genitori fanno ricorso al Tar

Scuola in presenza o a distanza? Mamme sul piede di guerra: ricorso al Tar contro i Comuni della Penisola sorrentina e Castellammare di Stabia che hanno deciso che si procederà – almeno per febbraio – con la Dad. I sindaci rischiano di rimetterci di tasca propria.

Sebbene non ci siano le condizioni ottimali per le lezioni in presenza, le mamme sono afflitte perché i loro figli stanno subendo dei danni irreparabili. I sindaci della Penisola sorrentina stanno vietando ai ragazzi di andare a scuola noncuranti delle conseguenze fisiche e psicologiche sui ragazzi. Gli oltre 500 contagi nei sei comuni in Penisola hanno spinto i sindaci a firmare ordinanze con cui si proroga, per l’intero mese di febbraio, la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutti gli istituti di istruzione superiore.

L’1 febbraio era infatti la data fissata per il rientro in classe degli alunni ma considerato che la diffusione del contagio da Covid-19 in ambito locale mantiene tuttora la sua criticità, data la costanza dei casi rilevati – si legge nei provvedimenti – è richiesta necessariamente l’insistenza di misure rigorose di contrasto, ai fini della tutela della salute pubblica”. Il servizio della Tgr Campania, andato in onda nell’edizione delle 19.35 su Rai 3 del 29 gennaio 2021.