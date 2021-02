Stato d’emergenza per Amalfi, Anas pronta a ripristinare la viabilità in massimo 3 mesi. Il resoconto di Luca Cascone:

Vertice con il governatore Vincenzo De Luca e il Sindaco Daniele Milano per conoscere i dettagli del progetto esecutivo già sviluppato dall’Anas per ripristinare la viabilità ad Amalfi, compromessa dalla frana di martedì scorso. Si stimano due mesi e mezzo, massimo 3, di lavori e un investimento di oltre 4 milioni di euro, tra realizzazione della nuova strada e messa in sicurezza della frazione alta di Amalfi, con il ripristino dei sottoservizi e della strada interpoderale che consentiva ai cittadini di accedere alle proprie case.

Più che un Commissario, in questo momento serve la dichiarazione dello stato di emergenza che consente le velocizzazioni nelle procedure necessarie e doverose per avviare speditamente i lavori. Condividiamo appieno l’angoscia e i timori del Sindaco Milano per tutti i risvolti della situazione, non solo in termini di disagio per la mobilità della popolazione costiera, ma anche di preoccupante difficoltà a raggiungere celermente, specie in caso di urgenze, presidi medici e ospedalieri. Dobbiamo fare tutto il necessario per risolvere il prima possibile. Forza Amalfi!