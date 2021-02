Stasera in TV “Il Commissario Ricciardi”: le anticipazioni della puntata di oggi. Al centro della puntata de Il Commissario Ricciardi troviamo il protagonista al centro di un dubbio amoroso. Il suo rapporto con Enrica continua ad approfondirsi, con la possibilità che i due si stiano avvicinando finalmente in maniera decisiva. Proprio in questo contesto torna a Napoli Livia che nella prima puntata aveva conquistato il cuore del Commissario pronto a indagare sulla morte del marito tenore e per scagionarla dall’accusa pesantissima di essere stata lei l’assassina. Come capita, sempre, in queste serie tv al fianco del contesto prettamente investigativo troviamo una storia d’amore. Chissà se qualcosa si sbloccherà già stasera quando vedremo su Rai 1 in prima tv la terza puntata. Il pubblico è pronto e sui social network ha già iniziato a muoversi per cercare di scoprire qualcosa in più.

Il Commissario Ricciardi torna in onda questa sera con la terza puntata di questa prima stagione in cui Lino Guanciale sarà ancora protagonista. I nuovi casi per lui non mancheranno soprattutto quando la Duchessa di Camparino (interpretata da Pasqualina Sanna), una donna molto chiacchierata in città, viene trovata cadavere e sul posto arriva il Commissario Ricciardi che, intanto, sembra avvicinarsi ad Enrica. Chi segue la serie e ha letto i romanzi da cui è tratta sa bene che i drammi per Ricciardi non mancano mai e così, mentre le indagini proseguono, ecco tornare nella sua vita anche Livia (Serena Iansiti) che torna e si stabilisce a Napoli con un solo obiettivo, riconquistare il cuore del nostro Commissario. Come andrà a finita e cosa scopriremo nella puntata di questa sera dei tanti personaggi che affollano le strade di Napoli e quelli che sono presenti nella vita di Ricciardi?

Il Commissario Ricciardi è andato in scena anche la scorsa settimana con una nuova puntata e un caso da risolvere, quello relativo alla morte di una cartomante. Le prime indagini portano proprio nella vita della donna e, in particolare, nel marito. Mentre le visioni di Ricciardi tengono compagnia al nostro protagonista e al pubblico che segue la fiction, ecco che gli indizi e le indagini portano ad un nuovo sospettato, anche lui con un alibi di ferro e, infine, di nuovo alla famiglia della cartomante ma questa volta non al marito bensì al figlio. Proprio nel finale della seconda puntata, verrà a galla che il giovane era convinto che al posto della madre ci fosse un essere maligno e che solo uccidendolo avrebbe potuto avere indietro la cartomante.

Anche questa sera Ricciardi dovrà indagare all’interno dell’ambito familiare o la Contessa nascondeva dettagli della sua vita che, nonostante, le chiacchiere, nessuno conosceva? Il resto lo faranno le donne di Ricciardi perché il ritorno di Livia, con l’ascendente che da sempre ha sul nostro Commissario, non promette niente di buono né per lui e né per la povera Enrica che sarà ancora in balia di questo triangolo.

Fonte Il Sussidiario

foto Gianfranco Capodilupo attore non protagonista