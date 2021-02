Stasera in tv: “Chi l’ha visto” su Rai 3 o il film “Red Sparrow” su Italia1?

Rinnoviamo l’appuntamento serale con la nostra guida TV: cosa guardare sulle principali reti televisive, questa sera, 24 febbraio? In questo mercoledì sera vi segnaliamo alcuni dei programmi: per l’informazione: Stasera Italia Speciale e Atlantide; mentre per i film Red Sparrow e Arancia meccanica.

Scopriamo insieme i film e quali programmi vedere questa sera in tv mercoledì 24 febbraio 2021

Stasera sulla Rai

Rai1 20:30 – Un sacchetto di bugie (Film)

Rai2 21:20 – La Caserma (Real tv)

Rai3 21:20 – Chi l’ha visto? ( programma tv)

Rai Movie 21:10 – Movie Mag (Rubrica)

Rai Premium 21:20 –Atelier Fontana – le sorelle della moda (Serie tv)

Stasera in tv su Mediaset

Rete 4 21:30 – Stasera Italia Speciale (programma tv)

Canale 5 21:21– L’amore strappato (Fiction)

Italia 1 21:20 – Red Sparrow (Film)

Premium Cinema 21:15 – Kong: Steve Jobs (film)

Iris 21:00 – Arancia meccanica ( film)

Stasera in tv sugli altri canali

La7 21:15 –Atlantide – storie di uomini e di mondi (Film)

Tv8 20:30 –Gues My Age – indovina l’età (Show)

Paramount Channel 21:10 La Terrazza Sul Lago (film)

Cielo 21:15 –Le ultime ore della Terra (film)

Sky Uno 21: 3o– Italia’s Got Talent (Programma tv)