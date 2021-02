Stasera in tv: Champions League o Le Iene? Tutti i programmi

Cosa guardare in tv stasera Martedì 23 febbraio 2021? C’è chi opterà per il calcio guardando la Champions League su Canale 5 o chi sceglierà di intrattenersi con Le Iene su Italia 1. Ma vediamo nel dettaglio la guida con i programmi sui principali canali.

I Ricchi e Poveri sono i protagonisti di Che sarà sarà, terzo appuntamento con il ciclo di eventi speciali A grande richiesta. Lo show, spostato dal sabato al martedì a causa dei bassi ascolti, festeggerà questa sera la carriera, vissuta spesso al top delle classifiche, dello storico gruppo. I Ricchi e Poveri sono tra i protagonisti della scena musicale italiana ed internazionale da oltre cinquant’anni. Nel corso della serata condotta da Carlo Conti l’ascolto di tanti successi eseguiti dai Ricchi e Poveri, anche in compagnia di ospiti e amici, da Al Bano a Roberto Vecchioni e Ivan Urgant, in un racconto che abbraccia passato e presente e proietta il repertorio nel futuro.

Dopo una settimana di pausa, torna, l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Per questa puntata, a tema “Mondo Animale”, oltre agli ospiti fissi del programma, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, le cui imitazioni stanno spopolando in tv e sul web e che questa settimana si calerà nei panni di Maria De Filippi, ci saranno Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto e Anna Capasso. Presente, come sempre, anche la mascotte del programma: il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone.

Dopo aver ottenuto dalle Camere una larghissima fiducia, il Governo Draghi comincia a fare i conti con le emergenze del Paese. Le varianti del coronavirus, la campagna vaccinale, la crisi economica che sta cancellando migliaia di posti di lavoro. Quali saranno le prime iniziative di questo esecutivo e quanto sarà compatta la maggioranza che lo sostiene? Queste alcune delle domande che Bianca Berlinguer proporrà ai suoi ospiti nel corso del nuovo appuntamento con #cartabianca.

Canale5, ore 20.45: Champions League Lazio vs Bayern Monaco

Su Canale5 torna la Champions League. In esclusiva in chiaro, il match d’andata degli ottavi di finale Lazio – Bayern Monaco. In diretta dall’Olimpico di Roma va in scena la super-sfida tra i biancocelesti di Simone Inzaghi e i campioni d’Europa e del mondo del Bayern Monaco. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena. A seguire Champions League Live, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Italia1, ore 21.20: Le Iene Show

Nuovo appuntamento settimanale de Le Iene. Al timone della puntata Alessia Marcuzzi, Nicola Savino con le voci de la Gialappa’s Band. A partire dalla metà di marzo la trasmissione raddoppierà con la puntata del giovedì, sempre in prime-time, che vede l’alternarsi alla conduzione del trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e di quello tutto al femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Argomento cardine della puntata sarà la stretta attualità, ma non mancheranno inchieste, servizi di denuncia, interviste e scherzi, affidati, come sempre, agli inviati del programma.

Rete4, ore 21.30: Fuori dal Coro

Rocco Casalino, il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, sarà ospite nel nuovo appuntamento con Fuori dal Coro. Al centro della puntata, non solo l’analisi politica dei primi passi mossi dal Governo Draghi, ma anche tante testimonianze di cittadini che chiedono aiuti economici, comunicazioni chiare e la possibilità di essere vaccinati. Nel corso delle oltre tre ore di diretta, tante le inchieste della trasmissione: dall’indagine sulle mascherine per cui risultano 8 indagati dalla Procura di Roma per provvigioni d’oro, passando per i casi sempre più frequenti di occupazioni abusive di case private, con i proprietari incapaci di rientrare in possesso delle proprie abitazioni, fino all’ombra di un mercato parallelo dei vaccini. E ancora, un’ampia pagina verrà dedicata a nuovi documenti esclusivi sulla vicenda dell’Air Force Renzi, l’Airbus voluto dall’ex premier mai utilizzato e custodito in un hangar di Fiumicino e costato ben 168 milioni di euro. Tra gli ospiti anche: Paolo Del Debbio, Francesco Vecchi e Vittorio Feltri.

La7, ore 21.15: DiMartedì

Su La7 nuovo appuntamento con DiMartedì, il talk show curato e condotto da Giovanni Floris. Al centro della puntata l’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia, i ritardi della campagna vaccinale e tutti gli aggiornamenti sulla formazione del governo Draghi.

Tv8, ore 21.30: La tata dei desideri Film tv di Bradford May del 2009, con Vanessa Marcil, Dean Stockwell, Brennan Elliott. Prodotto in Usa. Durata: 86 minuti. Trama: David, vedovo da tre anni, è alla ricerca di una tata che si prenda cura dei suoi figli, Emily e Ben. Ma i due bambini non ne vogliono sapere di avere a che fare con una nuova figura femminile e ne combinano di tutti i colori al fine di far cacciare ogni sventurata che si presenta alla porta. La storia si ripete anche quando viene assunta Kate, giovane donna alla ricerca di un lavoro che la possa aiutare nel sostenere il padre malato. La ragazza si dimostra imperturbabile di fronte alle angherie perpetrate dalle piccole pesti e, con il passare del tempo, si guadagna l’affetto del piccolo Ben. Ma Emily, ancora legata alla figura dell’adorata mamma, si dimostra sempre ostile nei suoi confronti. Nove: ore 21.25: Una Settimana Da Dio Film di Tom Shadyac del 2003, con Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Philip Baker Hall. Prodotto in Usa. Durata: 101 minuti. Trama: Nonostante sia un reporter tv apprezzato dal pubblico, Bruce Nolan non è contento: vorrebbe prendere il posto dell’anchorman prossimo al pensionamento o fare l’inviato speciale. In realtà è scontento di quasi ogni aspetto della sua vita e si lamenta di continuo nonostante abbia una deliziosa fidanzata, Grace, che lo adora. Al termine di una giornata no in cui gliene capitano di tutti i colori, Bruce incontra un misterioso uomo che gli propone di prendere il posto di Dio per una settimana. Accordando a Bruce tutti i suoi poteri, Dio ha infatti deciso di sfidarlo ad accollarsi i suoi incarichi per vedere se può fare meglio di Lui. Mediaset Play, Witty TV: Giortì La timida Carla si prepara a festeggiare i suoi 18 anni con una festa tipica della tradizione filippina: il debut. Attraverso una serie di riti la festa simboleggia il debutto nell’età adulta. Per Carla sarà anche un modo per riavvicinarsi al padre Romeo. Se Giulia scoprirà le prelibatezze della tavola filippina, Gemma si abbandonerà più volte alla commozione al pensiero della storia di mamma Caroline.

Le altre reti…

20, ore 21.10: The Bourne Supremacy – Film

Rai4, ore 21.20: Vendetta Finale – Film

Iris, ore 21.10: Terra di confine – Open Range – Film

Rai5, ore 21.15: The Believer – Film

RaiMovie, ore 21.10: Il sapore del successo – Film

RaiPremium, ore 21.20: Cenerentola – Fiction

Cielo, ore 21.15: Se scappi ti sposo – Film

La5, ore 21.10: Grande Fratello Vip – Reality Show

Cine34, ore 21.05: Stasera a casa di Alice – Film

Focus, ore 21.05: Wild North America – Documentario

RealTime, ore 21.10: Primo Appuntamento – Dating Show

MediasetExtra, ore 21.30: Grande Fratello Vip – In diretta dalla casa – Reality Show

Mediaset Italia2, ore 21.15: Scuola di Polizia 6: La città è assediata – Film

TopCrime, ore 21.10: Whiskey Cavalier – Serie Tv