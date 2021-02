Stasera in tv: Champions League, il film “Io & Marley” e molto altro

Ecco rinnovato l’appuntamento con la guida TV serale di oggi 16 febbraio 2021. Scopriamo insieme cosa propongono le principali reti TV stasera: Rai, Mediaset e le altre reti. In questo martedì sera scopriremo film e programmi davvero interessanti, vi segnaliamo: per i programmi TV Fuori dal Coro, Di Martedì mentre per i film Demoltion Man e Io & Marley.

Voi su quale canale vi sintonizzerete? Cosa vedrete?

Scopriamo insieme quali film e quali programmi vedere questa sera in tv martedì 16 febbraio 2021

Stasera sulla Rai

Rai 1 20:30 – Per sempre la mia ragazza ( Film)

Rai2 21:00 –Stasera tutto è possibile (Varietà)

Rai 3 21:20 – #cartabianca (programma tv)

Rai Premium 21:20 –Mina Settembre (Serie tv)

Rai Movie 21:10 – Io & Marley (Film )

Stasera in tv su Mediaset

Rete 4 21:20 – Fuori dal coro (programma tv)

Canale 5 21:20 – Uefa Champions League: Barcellona Parisi St Germain(sport)

Italia 1 21:21 –Le Iene Show ( Film)

Premium Cinema 21:15 – Demoltion Man (Film)

Iris 21:00 – Quel treno per Yuma( Film )

Stasera in tv sulle altre emittenti

La7 21:15 –Di Martedì ( programma tv)

TV8 21:30 – Foto di famiglia ( Film )

Paramount Channel 21:10 – G.I. Joe: la nascita dei Cobra (Film)

Cielo 21:15 – Bonne pomme – Nessuno è perfetto( film)